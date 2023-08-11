Водночас на Бахмутському напрямку пріоритет і ініціатива за Силами оборони.

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий зазначає, що ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована.

Говорячи про ситуацію на Куп’янському напрямку в ефірі телемарафону, він зауважив, що там за добу ворог п’ять разів намагався атакувати. "502 рази обстрілював нас усіма видами артилерії: від мінометів до реактивних систем залпового вогню. Продовжує на цьому напрямку активніше використовувати авіацію – 15 авіаударів завдав", - розповів Череватий.

Під час відбиття ворожих атак було знищено 21 окупанта, 91 зазнав поранень, а двоє потрапили в полон. Також знищено було ворожу техніку, зокрема два танки та три гармати.

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"Ситуація (на Куп’янському напрямку – УНІАН), звичайно, важка – з огляду на потужність угруповання ворога, але контрольована. Адже ми знаємо, що вони хочуть робити, знаємо сили і склад їхнього угруповання. Знаємо, найголовніше, їхні слабкі місця", - сказав речник.

Стосовно ситуації в районі Лиману Череватий зазначив, що там протягом доби боєзіткнень не було, але ворог активно бив артилерією та авіацією по ряду населених пунктів.

Говорячи про ситуацію в районі Бахмута, речник зауважив, що там продовжуються активні бої. "Тут пріоритет і ініціатива за Силами оборони. Ворог активно чинить опір, використовуючи також артилерію", - сказав Череватий.

Він додав, що на цьому напрямку було знищено 63 окупанта, 127 поранено, п’ятеро потрапили в полон. Крім того, знищено було, зокрема п’ять ворожих танків, сім бойових машин піхоти, дві бойові машини десанту та три польові склади з боєприпасами.

Війна в Україні: новини

9 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ворог зосереджує свої основні зусилля з метою прориву української оборони на Куп'янському напрямку. Там окупанти сформували наступальне угруповання і намагаються рухатись вперед, утім безуспішно.

10 серпня Череватий зауважив, що на Куп’янському напрямку ситуація важка, але контрольова, там потужно працюють українська розвідка та артилерія.

За його словами, окупанти намагаються відіграти ситуацію і до річниці звільнення ЗСУ Куп’янська, яка буде у вересні, намагаються прорвати оборону.

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 11 серпня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти намагалися наступати на Куп’янському та Бахмутському напрямках, але зазнали поразки.

Так, на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області. А на Бахмутському напрямку ворог також вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області.

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