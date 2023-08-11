Вони також намагалися відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області.

Російські окупанти намагалися наступати на Куп’янському та Бахмутському напрямках, але зазнали поразки.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби відбулося 34 бойових зіткнення.

"На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

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На Бахмутському напрямку ворог також вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів на цьому напрямку постраждали понад 15 населених пунктів.

На Шахтарському ж напрямку загарбники здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. В районі цього населеного пункту вони завдали авіаційного удару.

На Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Окупанти на цьому напрямку завдали авіаційного удару в районі Сєверного Донецької області, а артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

"На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів", - зазначили у Генштабі.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах чотирьох населених пунктів, а артилерійських обстрілів зазнали ще шість.

"На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів", - повідомили у Генштабі.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області, артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники завдали авіаційних ударів в районах чотирьох населених пунктів, здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

Війна в Україні - новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ворог зосереджує свої основні зусилля з метою прориву української оборони на Куп'янському напрямку. Там окупанти сформували наступальне угруповання і намагаються рухатись вперед, утім безуспішно.

10 серпня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зауважив, що на Куп’янському напрямку ситуація важка, але контрольова, там потужно працюють українська розвідка та артилерія.

За його словами, окупанти намагаються відіграти ситуацію і до річниці звільнення ЗСУ Куп’янська, яка буде у вересні, намагаються прорвати оборону.

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