Російська влада намагається мотивувати загарбників до наступу, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Військовим РФ почали обіцяти добові грошові надбавки за участь у штурмових діях та за кожен кілометр просування на території України.

Про це у ранковому зведенні у вівторок, 14 лютого, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. "Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж, анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі", - зазначає Генштаб.

Водночас, інформує Генштаб, у Москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізацї стосовно науковців. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту "Полюс", який є провідним науковим центром Росії в галузі лазерних технологій, проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб.

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Вранці 14 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог продовжив зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському, Новопавлівському, Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. За даними Генштабу, супротивник зазнає серйозних втрат.

За даними американської газети The Washington Post, чиновники з адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що критичний момент у війні з РФ настане навесні, коли очікується наступ окупантів, а захисники України підуть у контрнаступ, щоб відвоювати захоплені росіянами землі.

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