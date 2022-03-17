Збройні сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів.

Протягом доби знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу окупанта.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 06.00 щодо російського вторгнення.

Зазначається, що стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів.

"Протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.

Також сказано, що російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі - здійснюють кібератаки, фізично знищують ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну кампанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони.

Поряд з цим, противник продовжує активно розповсюджувати дезінформацію про хід ведення так званої "спеціальної операції" серед власного населення.

Окупаційні війська продовжують нести втрати. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов в армії окупанта брати участь у війні на території України.

Вторгнення Росії в Україну

24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України й влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка вимагає розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця. Резолюція Сенату закликає провести розслідування щодо Путіна, Ради Безпеки РФ і воєначальників щодо скоєних ними військових злочинів.