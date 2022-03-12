Щонайменше двоє російських військових загинули.

Сумська тероборона голіруч зупинила три російських танки та самохідну артилерійську установку.

Про це вночі 12 березня повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"Тероборона Сумщини чинить супротив щодня: збирає трофеї та знешкоджує ворога! 16-й день війни. Сумський район, наша тероборона голіруч зупинила три танки фашистської Росії та одну САУ. Щонайменше двоє 200-х "смажених чебуреків", - написав глава ОВА.

Раніше УНІАН розповідав, яка ситуація склалася на фронті в Україні станом на 11 березня. Зокрема, російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів на території Білорусі. А стратегічні бомбардувальники РФ випустили крилаті ракети по об'єктах у Луцьку, Дніпрі та Івано-Франківську.

Ракетами в Луцьку Росія вбила 4 людей, 6 поранила та повністю знищила аеродром.

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