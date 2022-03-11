Тепер технікою опановує піхота і вже використовує проти її колишніх власників.

Піхотинці 93-ї бригади Холодний Яр забрали російський танк, який загруз в полі.

Про це повідомляти Сухопутні війська Збройних сил України

В повідомленні сказано, що "тепер танки є на озброєнні не лише у танкових підрозділів, а й у піхотинців 93 бригади Холодний Яр". В повідомленні зазначається, що російські танки не змогли проїхати по українських розпаханих полях і застрягли. "Екіпажі ворога в паніці під обстрілами українських захисників кинули абсолютно нову техніку. Тепер її опановує піхота і вже використовує ворожу техніку проти її колишніх власників", - сказано в повідомленні.

Як розповідають українські військові на відео, на полі застрягло багато техніки російської, зокрема, два танки, три САУ, ТОС-1 "Буратіно". "Видно, що олені зі Сибіру - ніколи не бачили обробленого поля і застрягли", - зазначили вони. Наші військові розповіли, що частина техніки пошкоджена, щоб окупанти її не забрали, а танк вони відкопали з місцевими мешканцями на полі.

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