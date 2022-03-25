Росія не повторювала б напад на Україну, якби знала, що на неї чекає, переконаний президент.

За місяць повномасштабної війни з Російською Федерацією Україна втримала всі основні напрямки російських ударів.

Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"30-й день, це вже місяць. Якби Росія знала, що на неї чекає у нас таке, то я впевнений, що вони точно побоялись би сюди йти. За цей місяць ми втримали всі основні напрямки російських ударів, світ застосував руйнівні санкції, ми при цьому далі домовляємось ще про нові", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що звернувся сьогодні до учасників НАТО, саміту Великої сімки, до саміту лідерів Європейського Союзу, до парламенту Швеції. Також президент говорив сьогодні з лідерами низки країн - президентом Литви, прем’єр-міністром Ізраїлю, прем’єр-міністром Великобританії.

"І все це з тим, щоб Росія зрозуміла одне - потрібно шукати мир. Росії також потрібно шукати мир", - наголосив Зеленський.

Раніше сьогодні голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія хоче окупувати Україну й вона не зацікавлена у переговорах.

Водночас радник голови Офісу президента, представник української делегації Михайло Подоляк заявив, що російська сторона на переговорах з Україною стала поводитися інакше.

"Вони починають більш продуктивно говорити", - додав він.

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