На думку генсека, демонстрація єдності країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни.

У той час як триває війна Росії в Україні, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що, на його думку, повноцінна війна між Росією і Альянсом малоймовірна.

Столтенберг зазначив у коментарі CNN зазначив, що демонстрація єдності країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни.

Однак він сказав, що ситуація в Україні "вкрай непередбачувана", і що НАТО зіткнулося з новою реальністю і повинне бути готове до довгострокової перспективи.

На питання про повідомлення про те, що Росія не бере на себе лінію деконфліктації, Столтенберг відповів, що це правильно, і що "росіяни не були готові, як я сказав, використовувати ці лінії, але ми припускаємо, що, якщо виникне необхідність, вони можуть зв'язатися з нами".

Нагадаємо, раніше НАТО не підтримали пропозицію Польщі про миротворчі сили в Україні. Так, Альянс не відправлятиме миротворчі війська в Україну.

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