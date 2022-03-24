Боррель наголосив, що Євросоюз та союзники продовжать надавати військову допомогу українській армії.

Росія поки що не зацікавлена у переговорах про припинення вогню в Україні, оскільки її армія не досягла своїх військових цілей.

Про це заявив голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.

"Наразі Росія не хоче сидіти і ні про що домовлятися: вона хоче лише окупувати територію. Вона хоче оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Вона хоче серйозно вести переговори лише тоді, коли закріпить сильну позицію", – сказав Боррель в інтерв’ю іспанському телеканалу TVE.

Боррель наголосив, що Євросоюз та союзники продовжать надавати військову допомогу українській армії: "Це важливо, тому що все вирішиться у найближчі 15 днів".

Як відомо, позиція Російської Федерації на переговорах з Україною пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил.

Водночас український гарант Володимир Зеленський вкотре наголосив, що його пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі – це завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для України та реальний захист України.

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