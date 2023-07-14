ЗСУ "насипали" у відповідь, знищивши ЗРК та 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Російські окупанти запустили по Україні 17 ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed" та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

"В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 16 "шахедів", - повідомляє Генштаб.

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Ворог також завдав 43 авіаційні удари та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

В Генштабі попереджають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

В той же час в Генштабі зазначають, що окупантам наші сили оборони "насипали" у відповідь. Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та один по зенітно-ракетному комплексу противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях", - сказано в повідомленні.

Російська атака дронами

Сьогодні Росія в декілька хвиль запустили по територіям України дрони.

Керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що на фоні потужної грози над Чорним морем ворог застосовував декілька хвиль дронів-камікадзе типу "Шахед", спрямовуючи їх з використанням особливостей місцевості. Дрони заходили на удар з акваторії Чорного моря для ускладнення їх виявлення.

Гуменюк зазначила, що додавалися вітер, грім, блискавка, які ворог намагався використати на свою користь, але все ж таки перевага знову була на боці Сил оборони.

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