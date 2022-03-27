У Кропивницькому Національна гвардія України затримала чоловіка з фальшиим паспортом.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Так, під час перевірки документів водія легковика на одному з блокпостів на в'їзді до Кропивницького військовослужбовці помітили, що паспорт громадянина України містить ознаки підробки та майже не заповнений необхідною інформацією.
Під час спілкування та огляду автомобіля і речей, гвардійцями у чоловіка був виявлений чинний паспорт однієї з невизнаних республік ОРДЛО. Чоловік не міг пояснити мету свого приїзду в місто і невпевнено відповідав на питання гвардійців.
Громадянин затриманий і переданий для подальшого з'ясування обставин співробітникам профільних правоохоронних органів.
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