Чоловік не міг пояснити мету свого приїзду в місто і невпевнено відповідав на питання гвардійців.

У Кропивницькому Національна гвардія України затримала чоловіка з фальшиим паспортом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Так, під час перевірки документів водія легковика на одному з блокпостів на в'їзді до Кропивницького військовослужбовці помітили, що паспорт громадянина України містить ознаки підробки та майже не заповнений необхідною інформацією.

Під час спілкування та огляду автомобіля і речей, гвардійцями у чоловіка був виявлений чинний паспорт однієї з невизнаних республік ОРДЛО. Чоловік не міг пояснити мету свого приїзду в місто і невпевнено відповідав на питання гвардійців.

Громадянин затриманий і переданий для подальшого з'ясування обставин співробітникам профільних правоохоронних органів.

Війна проти України: