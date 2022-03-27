Обласний центр живе на запасах, сконцентрованих упродовж перших тижнів війни, зазначили у Чернігівській міськраді

У Чернігові в останні дні погіршилась гуманітарна ситуація через відсутність можливості доставити до міста продукти та іншу допомогу.

Про це сказав секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако в ефірі телемарафону UAРазом.

"Місто наразі залилось відрізане по суті від сполучення з Києвом. Це єдине сполучення, яке існувало останній час. Після того як ворог зруйнував автомобільний міст… В місті ситуація складна: десь два тижні, а може більше не має світла, також немає опалення, гарячої, холодної води. Місцями є газ, місцями є зв’язок. У таких умовах Чернігів живе вже третій тиждень. Останні 3 дні ситуація погіршилась тим, що немає можливості доставити до міста гуманітарні та інші вантажі", - сказав Ломако.

За його словами, місто живе на тих запасах, що були сконцентровані протягом перших тижнів війни.

"Наша влада обласна над питанням працює. Чернігівщина завжди була краєм партизанської слави, тому я думаю, нам вдасться знайти шляхи. Але поки що цього нема", - прокоментував Ломако.

При цьому, за його словами, відсутності води в місті немає, тому що водоканал розвозить її по мікрорайонах міста, волонтери на своїх плечах тримають такий важливий напрямок як доставка людям їжі.

"І ті 120 тисяч чернігівців, які залишились у місті, вони вже звикли до такого життя і тримаються", - сказав секретар міськради.

Він також додав, що ворог не припиняє авіанальоти, артобстріли міста і переважно б’є по громадських об’єктах, знищуючи цивільну інфраструктуру і доводячи місто до ще гіршої гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спершу супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, в тому числі - Чернігів.

Мер обласного центру Владислав Атрошенко 26 березня сказав, що у місті складна ситуація, неможливо доставити гуманітарну допомогу та вивезти понад 40 тяжкопоранених.

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