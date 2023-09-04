Сили оборони продовжують давати відсіч російським окупантам, завдаючи РФ значних втрат.
Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника", – йдеться в зведенні.
Ворог протягом минулої доби завдав 1 ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також атакував дронами-камікадзе.
"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", – зазначили в Генштабі.
Атаки ворога завдали значних руйнувань житловій забудові та цивільній інфраструктурі. Внаслідок атак РФ є поранені та загиблі.
Втрати РФ в Україні - останні дані
Станом на ранок 3 вересня загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення серед особового складу сягнули близько 264 660 осіб.
Упродовж минулої доби Збройні сили України уразили артилерійські засоби ворога на вогневих позиціях.