Ворог протягом минулої доби атакував українську артилерією, РСЗВ, дронами-камікадзе і не тільки.

Сили оборони продовжують давати відсіч російським окупантам, завдаючи РФ значних втрат.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника", – йдеться в зведенні.

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Ворог протягом минулої доби завдав 1 ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також атакував дронами-камікадзе.

"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", – зазначили в Генштабі.

Атаки ворога завдали значних руйнувань житловій забудові та цивільній інфраструктурі. Внаслідок атак РФ є поранені та загиблі.

Втрати РФ в Україні - останні дані

Станом на ранок 3 вересня загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення серед особового складу сягнули близько 264 660 осіб.

Упродовж минулої доби Збройні сили України уразили артилерійські засоби ворога на вогневих позиціях.

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