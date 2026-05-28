'Не піратські рейди': в 'Азові' розповіли, як блокують траси на окупованому півдні

Окупантам прикривати маршрути на глибину до 250 кілометрів вкрай проблематично.

Українські військові продовжують посилювати контроль над ключовими логістичними маршрутами російських окупантів на півдні. Як розповів виданню LB.ua офіцер безпілотних сил 1-го корпусу Нацгвардії "Азов", операція з ураження ворожої логістики проводиться за чітким планом і вже суттєво впливає на спроможності армії РФ на фронті.

За його словами, спочатку підрозділи зосередилися на трасі Маріуполь – Донецьк, адже саме нею проходив основний потік постачання для російських військ. Згодом розвідка зафіксувала, що через Маріуполь до логістичних вузлів надходить ще більше боєприпасів, які далі розподіляються на північний напрямок, а також на Запорізький фронт і до Криму.

Після цього українські сили почали брати під контроль і ці маршрути. Як пояснює військовий, між підрозділами відбувається чітка координація: кожен відповідає за окремі дороги та логістичні напрямки. Він наголошує, що йдеться не про хаотичні удари, а про системну операцію з обмеження постачання ворога.

"Це ж не піратські рейди, а сформована операція з обрізання логістики. Кожна дорога закріпляється за своїм пдрозділом. Не буду всіх афішувати", – сказав азовець.

Крім 412-ї бригади, яка розповіла про свої успіхи, решта поки що працюють у тіні, йдеться у статті.

Офіцер зазначає, що чим далі українські засоби ураження дістають у тил противника, тим складніше росіянам організувати ефективний захист. Якщо поблизу фронту окупанти ще можуть насичувати територію мобільними вогневими групами, радарами та перехоплювачами, то прикривати маршрути на глибину до 250 кілометрів для них уже вкрай проблематично.

"На таку глибину жодне військо не знайде досить ані людей, ані ресурсів. А ми вже знаємо, що Росія відчуває нестачу людського "м’яса", щоб на нас кидати. Наростити кількість мобільних вогневих груп для неї проблематично", – сказав військовий.

За його словами, Росія поки що не змогла знайти дієвих способів протидії українським ударам. Самі дрони не є новими, однак змінилися підходи до їхнього використання. Тепер окупантам доводиться захищати величезні ділянки доріг, що технічно практично неможливо.

Тепер окупантам треба прикривати величезні площі: небезпечна ділянка лише на одній автодорозі – 250 кілометрів, а "доріг там дуже багато".

"Сітки – не варіант у цьому випадку. Вони використовували сітки для захисту своїх логістичних шляхів біля лінії фронту, але це не дуже їм допомогло", – сказав він.

Росіяни намагаються використовувати ґрунтові шляхи та обходити небезпечні ділянки, однак це не дозволяє їм уникнути втрат часу. Якщо раніше доставка вантажів займала кілька годин, то тепер на це може йти від шести до дванадцяти годин і більше. Через це війська РФ несвоєчасно отримують пальне, боєприпаси та дрони, що вже впливає на інтенсивність їхнього вогню на передовій.

Військовий додає, що головною ціллю українських операторів є не окремі танки чи укріплення, а саме транспорт із ресурсами для російських підрозділів. За його словами, уразити вантажівку з боєкомплектом або FPV-дронами значно простіше й ефективніше, ніж полювати на добре замасковані позиції противника.

"Якщо нам треба знищити позицію російських пілотів, доведеться задіяти багато наших екіпажів, бо противник замаскований, сидить в укритті. Це складно. Знищити вантажівку, яка везе на цю ворожу позицію FPV, набагато простіше", - пояснив офіцер.

Ситуація на півдні

Як писав УНІАН, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів, що ситуація на півдні України напружена, щодня збільшується кількість бойових зіткнень. Загалом за минулу добу відбулось 45 бойових зіткнень, у тому числі - на Оріхівському напрямку українські бійці зупинили дев'ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степногірськ, Щербаки, Плавні, Малі Щербаки, Мала Токмачка.

Росіяни активізувалися на деяких ділянках Оріхівського напрямку, намагаючись вийти на околиці Оріхова до 31 травня. Однак вони не можуть просунутися вперед – адже на шляху у них Мала Токмачка – населений пункт, який є важливим вузлом української оборони.

