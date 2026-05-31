'Телефонують уже з ТЦК': офіцерка розповіла про мобілізацію в підрозділі

На рівень вмотивованості мобілізованих впливає колектив, в який вони потрапляють.

В Україні цивільні навчаються керувати дронами, тому що розуміють, що якщо їх схопить ТЦК, то вони вже мають певну цінну навичку, яка вбереже їх від потрапляння в піхоту.

Про це в інтерв’ю радіо Свобода сказала офіцерка Національної гвардії, начальниця секції S-3 батальйону "Свобода" бригади "Рубіж" Маргарита Омеляненко. Вона зазначила, що в даний час у військо приходять люди різного віку.

"Наскільки вони вмотивовані – це теж по-різному. В нас є хлопці 23-24 роки, які прийшли за контрактом мільйонника, і відпрацювали на піхотних позиціях, але вмотивовані", - навела приклад військова.

Вона додала, що на рівень вмотивованості впливає колектив, в який потрапляє людина. Омеляненко вважає, що саме колектив може надихнуті бійця, навіть без особливої мотивації, захищати країну.

При цьому вона визнала, що якість особового складу з часом знижується, оскільки спочатку булобагато добровольців, а зараз вже більше тих, хто приходить через усвідомлене рішення.

Вона зазначила, що добровольці приходять і сьогодні, але на це є певна причина. "Приходять... і насправді не зрозуміло, чи це він приходить, бо... розуміє, що його зловить ТЦК рано чи пізно. Насправді цінно, коли людина сама прийняла рішення і пішла у військо", - розповіла військова.

"Часом є випадки, коли друзям телефонують уже з ТЦК і кажуть: "Ой, заберіть нас до себе, бо нас тут прийняли". А це вже набагато складніше, ніж коли ти вже прийняв рішення", - сказала вона.

Військова зазначила, що в їхню бригаду набирають і пілотів, також є ремонтні майстерні РЕБ-засобів, FPV-дронів, дронів-камікадзе. За її словами, це зовсім не фронтові професії, але йдеться про людей із специфічними навичками, які дуже корисні у війську.

"Тобто йти у військо – це не означає, що відразу Під Покровськ на піхотну позицію", - сказала військова, але не виключила, що може бути і такий розвиток подій.

"Ми намагаємося знаходити спільні рішення і розуміння, що навіть на піхотну позицію має йти підготовлена людина з фізичними здібностями і має пройти певний процес навчання", - сказала Омеляненко.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, Міноборони готує реформу, яка складатиметься з двох етапів. Радник міністра оборони Сергій Стерненко розповів, що перший етап розпочнеться у червні. Він буде стосуватися змін у грошовому забезпеченні.

Зокрема, піхотинці будуть отримувати в рази більше грошей, з'явиться система контрактів. За його словами, має бути можливість демобілізуватися в порядку черговості, в залежності від того, коли людина почала службу. Тобто ті, хто почали раніше, в них буде першочергове право на демобілізацію.

Також Міноборони планує підійняти грошове забезпечення для всіх військових. Другий етап реформи стосуватиметься змін у мобілізації.

