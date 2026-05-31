Трамп вирішив переписати мирну угоду з Іраном на фінальному етапі, - Axios

Президент США вимагає посилити положення щодо іранського урану та безпеки судноплавства, хоча сторони вже близькі до укладення домовленості.

Переговори між США та Іраном щодо нової домовленості наблизилися до завершення, однак президент Дональд Трамп вирішив переглянути окремі положення майбутньої угоди.

Як повідомляє Axios, після ознайомлення з проєктом документа Трамп висунув додаткові вимоги до домовленостей, яких американські переговірники досягли під час контактів з іранською стороною.

За словами джерел в адміністрації США, глава Білого дому прагне укласти угоду найближчим часом, але наполягає на жорсткіших умовах у кількох ключових питаннях. Найбільше зауважень у президента викликали положення, пов’язані з іранською ядерною програмою.

Відео дня

Нинішній проєкт передбачає зобов’язання Тегерана не створювати ядерну зброю, а також запуск 60-денного переговорного процесу щодо обмеження ядерної діяльності Ірану та можливого послаблення американських санкцій.

Одним із головних предметів дискусії залишаються запаси збагаченого урану та механізм контролю за їх подальшим використанням. За словами одного з представників адміністрації, США хочуть чіткіше прописати процедуру передачі або вилучення таких матеріалів і конкретні терміни виконання цих зобов’язань.

Крім того, Трамп запропонував внести зміни до формулювань, які стосуються судноплавства через Ормузьку протоку.

Попри нові вимоги Вашингтона, у Білому домі вважають, що сторони залишаються близькими до досягнення остаточної угоди. За даними джерел, іранській стороні знадобиться кілька днів для підготовки відповіді на оновлені американські пропозиції.

Угода між США та Іраном - останні новини

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що США та Іран наблизилися до рамкової угоди, яка може передбачати 60-денне перемир’я, відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та початок нового етапу переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Зокрема Reuters раніше писало, що країни вже наближаються до мирної угоди і це питання "кількох днів".

Вас також можуть зацікавити новини: