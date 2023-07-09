Держсекретар Блінкен пообіцяв, що США разом із союзниками й надалі допомагатимуть Україні бити російських окупантів.

Влада США прокоментувала 500 днів війни в Україні, висловивши захоплення стійкістю українського народу.

"У той час як Кремль намагається підпорядкувати Україну, захопити землю, повалити демократично обраний уряд, дух українського народу залишається непохитним, і США віддані наданню допомоги Україні в обороні і відновленні її майбутнього", - прокоментував у своїй заяві держсекретар Ентоні Блінкена.

Він підкреслив, що кожен день народ України показує стійкість і єдність у захисті від безжальних нападів Кремля. "Перед лицем великих негараздів народ України надихає світ", - зазначив держсекретар.

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Він зауважив, що "російський уряд залишається єдиною перешкодою на шляху до справедливого і міцного миру в Україні, тому Вашингтон буде тиснути на нього за допомогою санкцій та інших заходів, які перекриють Кремлю можливості вести війну.

Блінкен запевнив, що Вашингтон і союзники будуть підтримувати Київ у сфері безпеки і фінансово, щоб країна могла продовжувати захищатися і зайняти найсильнішу позицію на переговорах.

Війна в Україні: Новини

ЗСУ продовжують контрнаступ з метою звільнення окупованих земель. У Генштабі відзначають поступові успіхи наших військових. Також про успіхи говорять і західні аналітики.

А перед початком контрнаступу в США заявили, що зробили все можливе, щоб підготувати ЗСУ до цієї операції.

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