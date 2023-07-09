У тилу супротивника пролунав вибух, та були пожежі, зазначили в Інститут вивчення війни.

Імовірно, українські воїни продовжують завдавати удари по російських загарбниках, які сконцентрувалися у глибині тимчасово окупованої Луганської області.

Під Луганськом - біля міста Сорокине, був вибух та пожежі, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті. За його даними, кілька джерел не виключають, що захисники України завдали удару по складу ворожих боєприпасів, використовуючи надані західними партнерами ракети Storm Shadow.

"Українські війська, імовірно, продовжують завдавати удари по районах концентрації росіян у глибині окупованої Луганської області. На кадрах, опублікованих місцевими джерелами 7 липня, видно пожежі та наслідки вибуху поблизу Сорокиного, приблизно за 35 км на південний схід від Луганська та за 130 км від поточної лінії фронту", - поділилися аналітики.

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Варто зазначити, що Сорокине є адмінцентром однойменної міської громади у Довжанському районі Луганщини. Місто знаходиться під контролем посіпак РФ з квітня 2014 року.

Важливі новини України про війну - зараз це варто знати

Генштаб Збройних сил України вранці, 8 липня, повідомив, що росіяни зосередили головні зусилля на Авдіївському, Лиманському, Мар'їнському та Бахмутському напрямах. За добу на цих ділянках фронту було понад 25 боїв.

За даними Генштабу, контрнаступ ЗСУ триває на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Наші воїни, зокрема, закріплювалися на нових рубежах.

Варто зазначити, що захисники України завдають потужні удари по супротивниках з авіації та артилерії, вже уражено дуже багато ворожих важливих об'єктів та техніки. Загальні втрати ворога на 8 липня 2023 року становлять приблизно 233 440 окупантів.

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