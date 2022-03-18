Росіяни припустилися грубих стратегічних помилок під час вторгнення, впевнений міністр оборони США.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія допустилася серйозних помилок під час вторгнення в Україну. Просування армії окупанта пішло не за планом.

Про це Остін заявив в інтерв'ю CNN.

Глава Пентагону зауважив, що росіяни "не просунулися так швидко, як їм хотілося б".

"У них проблеми з логістикою, і я не бачу доказів гарного використання тактичної розвідки та інтеграції можливостей авіації з наземним маневром. Є низка речей, які ми очікували б побачити, але яких ми не бачили", - зазначив Остін.

Україна зламала плани росіян та змогла запобігти захопленню великої території країни, зокрема й Києва.

"Я думаю, Росія передбачала, що вони діятимуть швидко та дуже скоро захоплять столицю, але вони не змогли цього зробити", - додав очільник Пентагону.

Раніше американський генерал Ходжес заявив, що росіяни близькі до точки, коли вони вже більше не зможуть продовжувати атаку, але за умови тиску Заходу протягом наступних 10-ти днів.

Вас також можуть зацікавити новини: