Там зауважили, що лякає те, що всі вже повірили в перемирʼя у 2025 році.

У Третій окремій штурмовій бригаді (3 ОШБр) не очікують швидкого закінчення війни після інавгурації Дональда Трампа.

Про це заявив заступник командира 3 ОШБр, підполковник ЗСУ Максим Жорін. "Особисто я жодних очікувань щодо швидкого завершення війни після сьогоднішньої інавгурації Трампа не маю. Навпаки, мене лякає те, що всі вже повірили в перемирʼя у 2025 році", - зауважив він.

Він зауважив, що дуже багато факторів впливають на події. "Фактор найперший: відсутність у РФ бажання закінчувати війну. На даний момент не бачу жодних передумов, щоб росіяни зупинились", - підкреслив Жорін.

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Він зауважив, що чекає завершення тенденції толерувати все на світі. "Сподіваюсь, мода на особливі умови для представників ЛГБТ нарешті відійде у минуле, і грошей на такі "грантові проєкти" ніхто більше не буде давати", - сказав Жорін.

Війна в Україні: новини

Обраний президент США Дональд Трамп знову привселюдно пообіцяв закінчити війну в Україні та заявив, що відразу після вступу на посаду буде контактувати з російським диктатором Путіним. За його словами, він домовиться з володарем Кремля про зустріч. "Я припиню війну в Україні, хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні", - заявив Трамп.

Новий президент США Дональд Трамп сповнений рішучості закінчити війну в Україні. Таку заяву зробив в інтерв'ю каналу CBS Майкл Волц, який обійме посаду радника з нацбезпеки. Волц зазначив, що не хотів би розкривати плани Трампа, але назвав три ключові моменти завершення війни в Україні.

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