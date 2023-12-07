Ситуація із застосуванням Росією бойової авіації у Чорному морі дещо змінилася.

Збиття ЗСУ російського бомбардувальника Су-24М призвело до зменшення активності ворожої авіації у Чорному морі. Про це речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук сказав в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз, ситуація змінилася. Після цього інциденту, принаймні вчора, ми не спостерігали активність авіації", - відзначив Плетенчук.

Речник додав, що особливістю збитого 5 грудня бомбардувальника Су-24М було те, що цей літак застосовувався з метою мінування українського "зернового коридору".

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За його словами, в ВМС вдячні колегам з Повітряних сил за допомогу в забезпеченні безпеки цивільного судноплавства.

"Ми на цьому неодноразово наголошували, що єдина проблема, яка у нас залишається щодо забезпечення безпеки - це активність росіян саме у повітрі і застосування вогневого ураження саме з повітря, у тому числі завдяки літакам", - сказав Плетенчук.

Він додав, що літак Су-24М призначений проривати систему ППО противника, але росіяни його застосувували в інший спосіб.

Збиття російського Су-24М

Українські військові 5 грудня "приземлили" ворожий літак в районі острова Зміїний. Йдеться про російський бомбардувальнику Су-24М.

Увечері того ж дня стало відомо, що російські загарбники відправили на пошук членів екіпажу збитого бомбардувальника Су-24М свій військово-транспортний літак Ан-26.

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