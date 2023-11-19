На ситуацію може впливати короткий світловий день.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів, як може пройти ця зима для України.

"Сезон штормів деякий час буде тривати. Взимку ускладнюються трішки всі ці процеси. Ускладнюється навігація. Утім, очікувати, що крижані брили будуть заважати виходити в море… Зими достатньо теплі, порти не замерзають", - зазначив Плетченук в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, як змінюється ситуація на морі із входження в зимовий період, та що вона може змінити в планах ворога.

Так, за його словами, якось докорінно ситуація не змінюватиметься.

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"Єдине, що впливає, - це те, що досить короткий світловий день. Це може впливати. Це просто фактично розширює можливості для застосування в нічний час доби", - пояснив речник.

Водночас він висловив думку, що враховуючи те, що це вже не перша зима в таких умовах, і те, що Україна набула відповідного досвіду та нових бойових спроможностей, а також те, що потенціал ворога знизився, порівняно з минулим роком, то "до цієї зими ми краще підготовані і вона має пройти трішки легше, ніж минула".

Крім того, говорячи про загальну ситуацію в акваторіях Чорного та Азовського морів, Плетенчук зауважив, що наразі ворожих кораблів у морі взагалі не спостерігається. Насамперед – через негоду.

"Вже фактично добу досить сильно штормить. Сильний вітер відчувається і в Одесі. Тому, в принципі, це, мабуть, основна причина, чому ворог не виходить зараз у відкрите море", - сказав він і додав, що погода заважає і ворожій авіації в акваторії Чорного моря.

Також на запитання щодо того, скільки узагалі у росіян залишається надводних та підводних ракетоносіїв, та яким може бути потенційний масовий залп, Плетенчук зазначив, що у них "10 носіїв постійних", п’ять з яких – підводні.

"Підводні мають чотири шахти, надводні зазвичай мають вісім. Можна рахувати… Залп, в принципі, досить немаленький. Принагідно хочу нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення ми бачили залпи і більші. І застосування одночасно всіх одиниць малоймовірне", - сказав він.

Розвиток війни в Україні - прогноз The Economist

Видання The Economist зазначило, що контрнаступ України зупинився "далеко за межами" заявленої мінімальної мети і війна, можливо, вступила в період військового глухого кута, отже, наступний рік буде важким та небезпечним періодом для України.

Також зауважується, що Росія накопичує запаси ракет і, ймовірно, знову нападе на енергосистему України.

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