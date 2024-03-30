Гуменюк зазначила, що передумов до того, щоб ворог перевозив ці танки на материкову частину України, поки немає.

Російські війська перекинули танковий батальйон на територію окупованого Криму. Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що це може свідчити про серйозні втрати ворога на лівому березі Херсонщини.

"Ми відстежуємо перегрупування військ, і розуміємо, що підтягування таких резервів може говорити про серйозні втрати окупаційного війська на лівому березі Херсонської області. Тут на тимчасово окупованій території тривають бойові дії, і під час контрбатарейної боротьби вони втрачають фактично щодня по кілька одиниць бронетехніки та артилерійських установок. У зв'язку з цим, можливо, будуть підтягувати такі ресурси", – пояснила вона в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Водночас Гуменюк зазначила, що передумов до того, щоб ворог перевозив ці танки на материкову частину України, поки що немає. Крім того, наразі в окупантів діє заборона на використання частини автошляхів для переміщення з Криму на окуповану частину Херсонської області, а також і в Херсонській області в напрямку Мелітополя Запорізької області. За її словами, російське командування усвідомлює, що ці напрямки можуть перебувати під вогневим контролем українських військ, і не хоче ризикувати технікою.

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"Тим не менш, ми розуміємо, що якщо їм знадобиться підтягувати ресурс, певні логістичні маршрути вони будуть використовувати. А ми тим часом намагаємося встановити максимально щільний вогневий контроль там, де можливе просування техніки", – резюмувала Гуменюк.

Війна в Україні: це варто знати

Майже всі кораблі Чорноморського флоту РФ залишили тимчасово окупований Крим. З ракетоносіїв там залишився "один невдаха" – "Циклон", розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Щодо ситуації на фронті, то за добу на передовій відбулося 79 бойових зіткнень із противником. "Гаряче" було, зокрема, на Новопавлівському напрямку, де окупанти понад 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

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