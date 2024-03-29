Про його будівництво свідчать супутникові знімки.

В окупованому Криму Росія, ймовірно, зайнялася будівництвом об'єкта для "СВО". Відповідне підозрюють аналітики, посилаючись на картинку супутникових знімків.

Зокрема, моніторингова група "Кримський вітер" пише, що його будують біля траси між Красноперекопськом і селом Ішунь (північ півострова).

Там припустили, що об'єкт може мати для Росії військове значення.

"Цілком можливо, що військовий. Хто знає подробиці або зняв фото/відео - пишіть", - акцентують там.

Трохи згодом один з українців повідомив проєкту, що це може бути водоочисна споруда. Як відомо, після підриву Каховської ГЕС на півострові посилилася проблема з наявністю життєво необхідного ресурсу - чистої води.

Проблема з водою в Криму

Росія здійснила підрив Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Цього ж дня в кримській Керчі зникла вода. Окупаційна влада РФ намагалася врятувати ситуацію підвозом води з інших частин Криму. Проблему коментував гауляйтер Сергій Аксьонов, запевняючи, що після дій РФ ризику підтоплення півострова немає.

Як відомо, через еко-катастрофу на ГЕС у Північно-Кримський канал перестала надходити вода. Росія досі не вирішила проблему. У березні гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про плани РФ його переобладнати на озера чи ставки.

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