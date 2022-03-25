Танкові втрати української армії значно нижчі, ніж у противника. Крім того, українські захисники захопили більше сотні трофейних танків.

Українська армія має більше танків зараз, ніж до початку війни, оскільки продовжує захоплювати їх у Росії.

Про це пише Forbes.

За час війни Україна втратила щонайменше 74 танки. Серед них знищені та захоплені.

Росія під час війни в Україні втратила щонайменше 274 танки. За даними видання, сили оборони України захопили приблизно 117 російських танків, інші - знищено на полі бою.

Аналітики, вивчивши дані відкритих джерел, стверджують, що зараз українська армія може мати на 43 танки більше, ніж місяць тому без залучення жодної абсолютно нової одиниці техніки.

Тим часом росіяни захопили щонайменше 37 українських танків. Цього недостатньо, щоб компенсувати приблизно 274 втрачені танки.

"Ці 117 танків, які захопила Україна, – це лише ті, які аналітики можуть підтвердити візуально. Фактична сума майже напевно набагато вища", - зазначає видання.

Раніше Генеральний штаб збройних сил України з висоти зняв знищення танку окупантів.

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