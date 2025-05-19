Українців не лякає перспектива того, що війна триватиме й далі, пише журналістка.

Російська сторона ніколи не говорила, що хоче завершити війну. А тому більшість українців не вірить у таку перспективу.

"За кілька днів у Львові я не зустріла жодної людини, яка б вірила, що російський президент хоче завершити війну, або що він буде вести переговори з такою метою в Стамбулі", – написала авторка The Atlantic Енн Епплбаум у своєму матеріалу.

Журналістка зазначила, що під час зустрічі в Стамбулі РФ погрожувала Україні та ображала членів делегації. Однак українську сторону це не здивувало, оскільки вони слухають таку риторику вже протягом трьох років.

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"Те, що їх справді дивує — це терпимість американського президента до того, що виглядає для них як відверта насмішка. Президент Дональд Трамп каже, що хоче мирних переговорів. Президент України Володимир Зеленський підготувався до мирних переговорів. Російський президент перетворив це на фарс і, ймовірно, продовжить цей фарс", – додає вона.

На тлі цього, пише Енн, Росія перенаправила свою економіку на військові рейки. А Путін жертвує сотні, а іноді й тисячі людей, аби забрати в Україні 100 ярдів території.

"З огляду на все це, українці вважають, що війна триватиме — і ця перспектива їх більше не лякає… Більше того, українці впевнені, що зможуть продовжувати воювати навіть без такого самого рівня американської підтримки. Українська армія зараз не відвоює території, як це було восени 2022 року, і не планує великого контрнаступу. Але вона також не програє", – зазначила Енн.

Мирні перемовини: важливі новини

Раніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що мета Трампа – закінчити війну в Україні. Водночас вона зазначила, що президент США "втомився і розчарований в обох сторонах конфлікту".

Тим часом Foreign Policy зазначає, що Росія хоч і повільно, але починає програвати у війні з Україною. Журналісти зазначають, що російська армія зупинилася на фронті, а військові витрати країни зростають. І на відміну від емоційних, фінансові наслідки війни Росія не може приховати від свого населення.

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