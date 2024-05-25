Три штурми були на Придніпровському напрямку – на Кринки, ще два - на Оріховському напрямку.

На лівому березі Дніпра, у Херсонській області, українські морські піхотинці дещо покращили своє тактичне положення. Про це ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Якщо брати Придніпровський напрямок – Херсонщину - морські піхотинці мають успіх... Тактичне положення на лівому березі дещо покращене та це дає нам деякі переваги. Але ситуація залишається паритетною", - сказав Плетенчук.

За його словами, намагаючись атакувати позиції ЗСУ, ворог вчора втратив приблизно 80 солдатів, з яких половину – загиблими. Зокрема, три штурми були на Придніпровському напрямку – на Кринки, ще два - на Оріховському напрямку. Як уточнив речник, зазнавши втрат, противник був вимушений повернутися на свої позиції.

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За даними Плетенчука, кораблів противника наразі на чергуванні у Чорному морі немає. Як додав військовий, кілька днів тому повідомлялося, що з Севастополя виходив російський корабель, але виявилося, що він без ракет "Калібр".

"Контроль акваторії зараз вони (росіяни – УНІАН) здійснюють здебільше авіацією… Вони стабільно залишаються в пунктах базування, кілька кораблів покинули Крим протягом цих кількох днів. Усе більше і більше ворог розуміє, що Крим - це не те місце, де варто тримати свої кораблі", - уточнив Плетенчук.

Він зазначив, що торговий флот росіян залишається активним – вони заходять в окуповані українські порти, наприклад, Бердянськ та вивозять награбоване. Потім перевалюють вантаж у своїх портах на Азові та у Чорному морі та перепродають в інші країни, підробляючи документацію, нібито це товари їхнього виробництва.

Новини війни - ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук 24 травня розповів, що у районі Кринок на лівобережжі Дніпра гаряче та є певні успіхи. Ворог сконцентрував свої зусилля саме там – за 23 травня було 9 атак ворога на Кринки. Загалом протягом доби було отримано підтвердження про те, що на Оріховському та Херсонському напрямку поменшало на 98 загарбників, також вони втратили 37 одиниць озброєння та військової техніки - реактивну систему залпового вогню, 7 гармат, 2 міномети, 22 одиниці автобронетехніки, 3 човни тощо.

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