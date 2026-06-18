В Кремлі заявили, що європейці 'накачували' Трампа шкідливими ідеями щодо війни в Україні

Ушаков додав, що після саміту G7 Кремль ще не мав контактів із адміністрацією Трампа.

Європейці на саміті G7 у Франції "нав'язували" президенту США Дональду Трампу шкідливі ідеї про те, що війну в Україні потрібно продовжувати, заявив в інтерв'ю російським ЗМІ помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Він додав, що очільника Білого дому переконували, що ситуація на полі бою змінюється на користь Києва, що є неправдою.

"Українська тема активно обговорювалася під час засідання саміту "Великої сімки". Як можна припустити, Трампа накачували, я сказав би, напевно, не корисними, якщо не шкідливими ідеями", - заявив Ушаков.

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Ушаков зазначив, що після саміту G7 Кремль ще не мав контактів із адміністрацією Трампа.

Помічник Путіна додав, що "європейці здійснюють некорисний вплив" на президента США, але Трамп "сильний політик і дотримується своїх поглядів".

"Європейці наполягають на тому, що слід продовжувати війну. При чому, вони керуються помилковою думкою, що ситуація на полі бою нібить змінюється на користь українських сил, що категорично невірно", - додав Ушаков.

За словами помічника російського диктатора, спецпредставник Трампа на переговорах щодо України Стів Віткофф та зять очільника Білого дому Джаред Кушнер незабаром відвідають Росію. Водночас, він додав, що вони продовжують займатися укладанням угоди з Іраном, тому точну дату їхнього візиту ще не визначено.

Заяви Трампа щодо війни в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку президента США, Україна "досить добре справляється" у війні проти РФ, незважаючи на значно більші ресурси російської армії. Трамп зауважив, що Україна має "чудове озброєння" й нагадав, що це американська техніка, яка показує хороші результати. Очільник Білого дому не виключив, що може знову ввести нафтові санкції проти РФ, які були призупинені через війну в Ірані. Він додав, що зараз ціна на нафту сильно впала, але він хоче переконатися, що вона залишиться якомога нижчою.

Також ми писали, що Трамп поділився, що мав "дуже хорошу зустріч" з президентом України Володимиром Зеленським у французькому Евіані. Він закликав Росію піти на укладення мирної угоди. Водночас, президент США зазначив, що обидві країни - Росія і Україна втратила величезну кількість людей. Він заявив, що "все це безглуздо" й намагатиметься "робити все, що зможе", щоб війна в Україні закінчилася.

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