Трамп заявив, що Україна 'досить добре справляється' у війні проти Росії

Він зазначив, що може знову ввести нафтові санкції проти Росії, які раніше були призупинені через конфлікт в Ірані.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "досить добре справляється" у війні проти РФ, незважаючи на значно більші ресурси російської армії. Про це пише Clash Report.

"Вони справляються досить добре. Росія - велика країна, велика... ну, ви знаєте, у неї набагато більша армія. Але українці чудово тримаються. У них чудове озброєння - не забувайте, що це наша техніка. І вони дійсно показують хороші результати", - сказав він.

Трамп зазначив, що може знову ввести нафтові санкції проти Росії, які раніше були призупинені через конфлікт в Ірані.

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"Так, можливо, я їх відновлю. Я хотів переконатися, що ціна на нафту залишалася якомога нижчою. Зараз, коли ціна на нафту сильно впала, коли ви бачите ці цифри - вона дуже низька - я, можливо, знову їх запроваджу. Дякую", - сказав президент США.

Він знову розповів, що провів "дуже хороші" телефонні розмови з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Трамп додав, що потім на зустрічі у Франції він плідно обговорив війну в Україні з українським президентом:

"Вчора вранці у нас відбулася плідна розмова про війну в Україні. Я розмовляв із президентом Путіним, я розмовляв із президентом Зеленським, і він був там, а з президентом Путіним я розмовляв по телефону. І щось трапиться - багато людей, багато солдатів гине, обидві сторони несуть великі втрати. Росія втрачає більше, бо вона є наступаючою стороною, а коли ти наступаєш у війні, ти втрачаєш більше. Усе досить просто. Я також надав оновлену інформацію щодо моєї недільної розмови з президентом Путіним і висловив свою незмінну надію. У нас була дуже хороша розмова з президентом Путіним і дуже, дуже хороша розмова з президентом Зеленським. Я думаю, що обидва хочуть щось зробити, вони просто не знають, як це зробити. Вони хочуть це зробити, вони просто не знають, як".

Війна в Україні - заяви Трампа

Раніше Трамп заявив, що США "розглянуть питання" про надання Києву ліцензії на виробництво американських ракет на території України.

Також він не наважився звинуватити Путіна у війні проти України. У президента США запитали, чи вважає він, що російський диктатор несе велику відповідальність за війну проти України.

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