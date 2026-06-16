Трамп став жорсткішим щодо Росії після зустрічей із союзниками України, – Bloomberg

Європейські союзники України на саміті G7 намагаються змінити підхід президента США Дональда Трампа до війни.

Європейські союзники України використовують саміт G7, щоб переконати президента США Дональда Трампа активніше долучитися до питання російсько-української війни. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом закритих дискусій.

За словами співрозмовників агентства, серед учасників саміту формується спільне переконання, що позиції України на фронті зміцнюються, а Росія не здатна досягти військової перемоги.

Як зазначає Bloomberg, ще після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці у 2025 році Трамп був переконаний, що Київ не має достатніх важелів впливу і повинен погодитися на територіальні поступки заради припинення бойових дій.

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Однак під час саміту у французькому Евіані ситуація, схоже, почала змінюватися. Камери зафіксували, як президент України Володимир Зеленський обговорював із президентом Франції Еммануелем Макроном можливість організувати окрему зустріч із Трампом.

Згодом Макрон коротко звів разом американського та українського лідерів на полях саміту. За даними одного з джерел Bloomberg, Зеленський показав Трампу фотографії наслідків російських ударів по Києву, зокрема пошкодженого Успенського собору. Співрозмовник агентства стверджує, що це справило враження на президента США.

Після цього в графіку Трампа з'явилася окрема зустріч із Зеленським, якої спочатку не планувалося.

Коментуючи ситуацію журналістам, Трамп заявив, що Росія повинна укласти угоду.

"Росія має укласти угоду. Усе це просто абсурд. Я зроблю все, що зможу", – сказав він.

Bloomberg звертає увагу, що цього разу президент США не повторював своїх звичних закликів до України погодитися на поступки.

Крім того, Трамп не виключив можливості посилення санкцій проти Москви після стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також заявив, що російська економіка зазнає серйозних втрат через війну, що впливає на настрої в Москві.

За інформацією агентства, президент Франції запросив Зеленського залишитися на саміті до його завершення, щоб той мав більше можливостей для спілкування з іншими лідерами, зокрема з Трампом.

Водночас Bloomberg підкреслює, що йдеться не про офіційну зміну політики США, а про сигнали, які можуть свідчити про поступову еволюцію позиції американського президента щодо війни в Україні.

Перебіг саміту G7 - останні новини

Напередодні саміту Україна надіслала запит на особисту зустріч президента Володимира Зеленського із кремлівським диктатором Володимиром Путіним під час G7. Видання Reuters зазначає, що зустріч пропонувалося провести за участі лідерів США та Європейського Союзу.

У відповідь прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито не передала Росії офіційними каналами пропозицію щодо ймовірної зустрічі президентів на полях саміту G7 у Франції. Пєсков також повторив вже відому тезу про те, що такі перемовини можуть відбутися у Москві.

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