Сили оборони України намагаються перейняти тактичну ініціативу та не дати ворогу розширитися на лівобережному плацдармі.

Без заняття російськими окупантами лівобережного плацдарму форсування ними річки Оскіл неможливе.

Про це сказав командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі Еспресо, коментуючи ситуацію на Харківщині.

"Долізти одним чи двома піхотинцями до лівого берега – це одна справа, але спробувати закріпитися на цих позиціях противнику на даний момент не вдалося. Говорити про те, що ворог вийшов на лівий берег передчасно. Йдуть активні бойові дії і противник не має можливості зараз закріпитися", - наголосив він і додав, що в найближчі 5 днів ситуація буде повністю зрозуміла.

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Федоренко вважає, що про форсування ворогом річки Оскіл говорити передчасно. "Першочергове завдання для противника - зайняти лівобережний плацдарм, бо без зайняття його, зокрема Куп'янська-Вузлового, форсувати річку Оскіл, за моїм переконанням, не є можливим", – наголосив він.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" наголосив, що навіть якщо б противнику вдалося захопити плацдарм, то форсування річки Оскіл це "непростий виклик".

"Точно знаю про що кажу, тому що восени 2022 року ми форсували річку Оскіл і це ще те випробування. Це достатньо непросто, а особливо з врахуванням тих технологій, які є у 2024 році, зокрема ударні безпілотники", - наголосив Федоренко.

За його словами, Сили оборони України активно працюють над передумовами, які дозволять на зупинити ворога і перейняти тактичну ініціативу та не дати йому розширитися на лівобережному плацдармі річки Оскіл.

Ситуація на Харківщині

Окупанти не полишають спроб просунутися на Харківщині, зокрема, зробили спробу захопити переправу через річку Оскіл.

В Нацгвардії повідомили, що у разі захоплення переправи окупанти могли б активізувати свій наступ на Куп’янському напрямку, однак їм це не вдалося - бійці НГУ успішно відбили наступ, завдавши ворогу значних втрат. Зокрема, знищено 8 ворожих БМП та 3 танки, уражено 6 БМП. Ліквідовано 21-го окупанта, ще 26 поранено.

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