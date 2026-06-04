Путін відкрито пригрозив ударами 'Орешником' по міській забудові в Україні

Диктатор також спробував виправдати невдалу атаку ракетою по Білій Церкві.

Російський диктатор Володимир Путін виправдав удар ракетою "Орешник" по гаражах у Білій Церкві на Київщині тим, що нібито необхідно було побачити, "як були покладені блоки". Він зазначив, що це потрібно для того, аби в майбутньому бити цієї зброєю "повноформатно", у тому числі по районах міської забудови. Заяви кремлівського правителя публікують російські ЗМІ.

За його словами, Росія взагалі "у повному сенсі цього слова" не застосовувала "Орешник" по території України.

"А останнє... Якщо чесно, відкрию вам велику військову державну таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результат. Це стосується і Білої Церкви, і регіону "ДНР" в периметрі основного укріпрайону. Потім туди залетіли наші дрони - в цей сарай, по якому прилетіло, - і просто подивилися, як були покладені блоки", - розповів він.

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Диктатор сказав, що "це важливо, щоби приймати в майбутньому рішення про повноформатне застосування "Орешника" по цілях, у тому числі в районі міської забудови".

Про іншу зброю

Диктатор також похвалився, що Росія нібито має таку протиповітряну оборону, якої не має Україна, і збирається її зміцнювати.

"В України немає таких ударних систем, як у Росії – гіперзвукові, крилаті ракети, і ще дещо", - наводять висловлювання Путіна ЗМІ.

Також, за його словами, в Росії є своя "виробнича, наукова і кадрова база для забезпечення армії", яка нібито "зміцнюється з кожним місяцем".

"У Росії, на відміну від України, є патріотизм і воля народу, це головна умова досягнення всіх цілей "СВО"", - додав Путін.

Про ситуацію на полі бою і втрати ЗСУ

Диктатор вкотре заявив, що його армія наступає скрізь, мовляв, "немає місця, де б не було наступу". Водночас, за його словами, в України "катастрофічно не хватає особового складу".

Він озвучив вигадані цифри про те, що "за останній час" чисельність ЗСУ скоротилася на 100 тисяч людей. Щомісячні втрати України, за його версією, становлять 40 тисяч.

Крім того, кремлівський правитель збрехав, що Росія окупувала понад 85% території "ДНР", а ще - що "контролює 80% території Запорізької області".

Про переговори

Путін запевнив, що Росія "безумовно, готова і хоче домовитися з Україною мирними засобами на базі Анкориджа".

"Москва готова піти на компроміси, обумовлені в Анкориджі, потрібно, щоб на них погодився Київ", - сказав Путін.

За його словами, війна завершиться "у разі згоди Києва на компроміси на базі домовленостей Анкориджа".

Щодо питання Донбасу, то він зауважив, що плани "укласти угоду" і "контролювати весь Донбас" не суперечать один одному.

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