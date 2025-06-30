На Сумщині ситуація стабілізована, просування російських окупантів зупинено, тут сковано 50 тисячне угруповання російських військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"Просування ворога зупинено по лінії Юнаківка - Яблунівка - Новомиколаївка - Олексіївка - Кіндратівка - кордон РФ - плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північнослобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області.
"Активні дії українських захисників на цьому, а також на Курському напрямку, скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський", - повідомляє Генштаб.
Зазначається, що наші війська тримають оборону і проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника.
"Так, в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум", - наголошують в Генштабі.
Зазначається, що російський агресор задіює на цьому напрямку свої найкращі бригади - морську піхоту, десантно-штурмові частини, найбільш боєздатні частини мотострілецьких військ, активно використовує далекобійну артилерію, авіацію, ударні дрони. Також противник намагається витіснити підрозділи Сил оборони України з території Курської та Бєлгородської областей РФ.
За даними Генштабу у червні 2025 року загальні втрати противника на Північнослобожанському і Курському напрямках склали близько 9310 військовослужбовців, з яких безповоротні - понад 4470, санітарні - близько 4800, полонені - 42 особи.
"Також за місяць знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО", - сказано в повідомленні.
В Генштабі повідомляють, що вогневе ураження по противнику завдається на глибину до 100 км (зокрема на території РФ). В повідомленні йдеться:
"Таким чином, протягом червня уражено: командних пунктів ворога - 16, КСП - 8, районів зосередження живої сили - 6, районів зосередження озброєнь і військової техніки - 1, складів боєприпасів - 3, складів матеріально-технічних засобів - 3, складів зберігання БПлА - 3, пунктів управління БПлА - 2, рембази - 2, логістична база та нафтобаза".
За даними Генштабу, із серпня 2024 року, тобто від початку Курської операції втрати противника на Курському і Північнослобожанському напрямках становлять понад 75 860 осіб, у тому числі 1037 полонених. Також знищено 2 848 одиниць військової техніки.
Війна в Україні - ситуація на Сумщині
Як повідомляв УНІАН, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця"віктор Трегубов зазначив, що літній наступ окупантів захлинувся на Сумщині, але в цілому ворог продовжує інтенсивні бої на багатьох напрямках фронту.
За його словами, зокрема, на Покровському напрямку тривають інтенсивні бойові дії, ворог не втратив спроможності для їх продовження і щодня відбувається 50 і більше бойових дій.