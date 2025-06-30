Від початку Курської операції втрати противника становлять понад 75 860 осіб, у тому числі 1037 полонених.

На Сумщині ситуація стабілізована, просування російських окупантів зупинено, тут сковано 50 тисячне угруповання російських військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Просування ворога зупинено по лінії Юнаківка - Яблунівка - Новомиколаївка - Олексіївка - Кіндратівка - кордон РФ - плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північнослобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області.

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"Активні дії українських захисників на цьому, а також на Курському напрямку, скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський", - повідомляє Генштаб.

Зазначається, що наші війська тримають оборону і проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника.

"Так, в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум", - наголошують в Генштабі.

Зазначається, що російський агресор задіює на цьому напрямку свої найкращі бригади - морську піхоту, десантно-штурмові частини, найбільш боєздатні частини мотострілецьких військ, активно використовує далекобійну артилерію, авіацію, ударні дрони. Також противник намагається витіснити підрозділи Сил оборони України з території Курської та Бєлгородської областей РФ.

За даними Генштабу у червні 2025 року загальні втрати противника на Північнослобожанському і Курському напрямках склали близько 9310 військовослужбовців, з яких безповоротні - понад 4470, санітарні - близько 4800, полонені - 42 особи.

"Також за місяць знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО", - сказано в повідомленні.

В Генштабі повідомляють, що вогневе ураження по противнику завдається на глибину до 100 км (зокрема на території РФ). В повідомленні йдеться:

"Таким чином, протягом червня уражено: командних пунктів ворога - 16, КСП - 8, районів зосередження живої сили - 6, районів зосередження озброєнь і військової техніки - 1, складів боєприпасів - 3, складів матеріально-технічних засобів - 3, складів зберігання БПлА - 3, пунктів управління БПлА - 2, рембази - 2, логістична база та нафтобаза".

За даними Генштабу, із серпня 2024 року, тобто від початку Курської операції втрати противника на Курському і Північнослобожанському напрямках становлять понад 75 860 осіб, у тому числі 1037 полонених. Також знищено 2 848 одиниць військової техніки.

Війна в Україні - ситуація на Сумщині

Як повідомляв УНІАН, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця"віктор Трегубов зазначив, що літній наступ окупантів захлинувся на Сумщині, але в цілому ворог продовжує інтенсивні бої на багатьох напрямках фронту.

За його словами, зокрема, на Покровському напрямку тривають інтенсивні бойові дії, ворог не втратив спроможності для їх продовження і щодня відбувається 50 і більше бойових дій.

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