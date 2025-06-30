Там пояснили, що інтенсивні бої продовжуються на фронті і росіяни напирають на декількох напрямках.

Літній наступ окупантів захлинувся на Сумщині, але в цілому ворог продовжує інтенсивні бої на багатьох напрямках фронту.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону. Коментуючи публікації в іноземних ЗМІ щодо того, що літній наступ росіян захлинувся, Трегубов сказав, що це може стосуватися Сумщини. "Там вони довго готувалися, але вийшов пшик", - наголосив він.

В той же час він зазначив, що не можна сказати, що літня кампанія ворога захлинулася на напрямках зони відповідальності ОСУВ "Хортиця".

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За його словами, зокрема, на Покровському напрямку тривають інтенсивні бойові дії, ворог не втратив спроможності для їх продовження і щодня відбувається 50 і більше бойових дій.

"Ворог перетнув трасу Покровськ- Костянтинівка і намагається просуватися на північ. А це означає, що росіяни підуть або на Костянтинівку, або можуть атакувати Покровсько-Мирноградську агломерацію уже зі східного напрямку. Або робити це одночасно", - спрогнозував Трегубов.

За його словами, не можна сказати, що росіяни активно наближаються до агломерації, але ситуація загрозлива. "Їх треба відкидати за трасу і знижувати їхні атакувальні можливості усіма доступними шляхами", - наголосив він.

За його словами, також ворог намагається наступати південніше від міста Покровськ в бік адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Трегубов зазначив, що тільки на Покровському напрямку діє 110 тис. росіян і це "реально дуже багато", тому, заледви, чи там буде підсилення, бо все, що в них є, то вони вже кинули в бій.

Ситуація в Сумській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що просування росіян у Сумської області зупинено, лінія бойового зіткнення стабілізована.

Він зазначив, що за підсумками травня-червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається так само, як торік - спроба наступальних дій противника на Харківщині.

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