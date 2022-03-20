Морально-психологічний стан особового складу ворожих військ низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій.

У напрямку Ізюма в Харківській області штурмові підрозділи російських окупаційних сил фактично знищено.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 00:00, опублікованій на Facebook.

"У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника було фактично знищено", - наголошується в повідомленні.

При цьому окупанти зазнають значних втрат.

"Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків та через великі втрати частини відмовились від подальшої участі в бойових діях і підбурювали решту повертатися додому.

"Показово, що начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської народної республіки". Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки"", - повідомляє Генштаб.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу, російські окупанти нарощують системи вогневого ураження та логістики з метою підготовки до наступу на Київ.

Вас також можуть зацікавити новини: