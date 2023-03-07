Армія Російської Федерації повністю знищила Мар'їнку у Донецькій області. Від міста залишилося, в якому жили понад 9 тисяч українців, залишилися лише руїни.
"Мар'їнка. Її більше немає. Так виглядають наслідки діяльності терористичної Росії. Вони мало чим відрізняються від ІДІЛ. "Русский мир". До нього Мар'їнка жила і процвітала. Якою має бути Розплата росіян за Мар'їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства? Трибунал", - написав глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі
Також він опублікував відео, зняте в Мар'їнці. На оприлюднених кадрах видно лише повністю зруйновані будинки, від багатьох залишився лише фундамент. На випаленій та поцяткованій воронками землі не залишилося жодної живої рослини.
При цьому у Вікіпедії в статті про Мар'їнку з'явилися зміни, згідно з якими в місті ніхто не проживає.
Ситуація в Мар'їнці - що відомо
Колись квітуче місто припинилося в попилищі. Російські окупанти не змогли захопити Мар'їнку, але залишили від неї лише руїни. У зв'язку з цим всіх жителів довелося евакуювати.
При цьому спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський розповів, що окупанти намагаються знайти "щілину", щоб вклинитися між Мар'їнкою та Авдіївкою.