'Мій народ втомився': виснажені військові хочуть, щоб війна припинилася, - The Telegraph

Офіцерка Юлія Микитенко визнала, що українці не проти переговорів, але вимагають врахування своїх інтересів з боку Заходу.

Будь-який західний політик, який відчуває втому від України, міг би отримати важливий урок від пані лейтенанта Юлії Микитенко, пише The Telegraph.

"Я знаю, що втомилася. Я дуже втомилася. І знаю, що мій народ також втомився. Багатьох з них я взяла з десантно-штурмових підрозділів, тому вони також дуже втомлені. Ми, звичайно, готові до переговорів, але просимо, щоб Захід враховував наші інтереси", - сказала розповідає 29-річна випускниця філологічного факультету.

Пані лейтенант Микитенко виглядає спокійно, говорить м'яко і з гумором, проте її думками вона явно не на інтерв'ю. Під час розмови в Лондоні, де має вийти нова книга про її десятирічну війну, офіцерка постійно перевіряє телефон, віддаючи накази, вирішуючи адміністративні питання та підтримуючи зв'язок зі своїм підрозділом.

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Вона командує взводом безпілотної розвідки з 25 осіб у складі 54-ї механізованої бригади ЗСУ, і останні два з половиною роки провела на Донбасі. Відповідаючи на запитання про зміну своїх очікувань, вона Микитенко зауважує, що втрачено ранні можливості перемоги та завершення війни:

"Я розуміла, що війна не закінчиться за кілька тижнів, і ми не повернемо Крим за кілька місяців, як обіцяв наш уряд. Я це усвідомлювала. Але все ж сподівалась на значно більшу підтримку від Заходу. Я очікувала отримати F16 у кінці 2022 року. Сподівалася на "Петріоти" та "Абрамси" ще тоді, коли вони були нам вкрай потрібні, коли в нас була мотивована армія та багато воїнів, готових до бою".

На думку Микитенко, якби Захід надав необхідну допомогу вчасно або якщо б у 2023 році наступ було зосереджено на Курську, а не на укріплені російські позиції в Запоріжжі, ситуація була б іншою.

"Зараз нам постачають невеликі обсяги озброєння, очікуючи, що ми використаємо його так само, як у 2022 році. Але, на жаль, ми не можемо, оскільки багато воїнів мертві, зниклі безвісти або поранені", - додала вона.

За її словами, зараз наша мотивація зараз значно нижча, ніж рік тому. "У нас був реальний шанс завершити все до 2023 року, якби ми отримали все, що просили, але тепер це майже неможливо. Ми не відновимо наші сили, які мали у 2022 році, принаймні протягом наступних десяти років", - додала вона.

Іншими словами, перемога, яка здавалася такою близькою, знову віддалилася.

"Ми обмірковуємо, як підтримати [Зеленського], щоб він отримав те, що йому потрібно для утримання Покровська та території в районі Курська. Ми очікуємо, що Україна зможе утримати поточні позиції, але, дивлячись у майбутнє, прогнозуємо, що в 2025-2026 роках тиск на Росію почне зростати", - зазначив один західний чиновник.

Однак чи зможе Україна протриматися так довго на нинішньому рівні? За словами Микитенко, частина її фронту не змінювалася вже два роки, переважно через те, що її бригада інвестувала в оборону та навчилася швидко координувати дії між піхотою, безпілотниками та артилерією для відбиття російських атак.

Один західний чиновник зазначив, що не бачить ознак готовності диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів. Натомість він вірить, що російський лідер чекає результатів президентських виборів у США в надії на зниження західної підтримки:

"Ми бачимо, що люди навколо Путіна стурбовані ціною війни, і він це усвідомлює. Однак на даний момент його військові цілі в Україні залишаються незмінними".

Для Микитенко, яка бачить війну через екран дрона у фронтовій землянці, це лише підтверджує її побоювання.

"Якщо домовленість передбачає просто віддати українську територію Росії без наслідків для неї, Росія мобілізує населення окупованих територій і спробує знову напасти на Україну. Це буде лише пауза для підготовки до нової війни, і Росія діятиме швидше, ніж ми", - сказала вона.

Якщо Захід також не використає цей час для переозброєння, то наступну війну буде програно, попереджає Микитенко. Вона категорично проти повторення Мінських домовленостей, які лише заморозили конфлікт на Донбасі.

Війна в Україні - останні новини

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