Він заявив про помилкові цінності, які насаджувалися молодому поколінню росіян й засудив тих, хто покинув РФ через мобілізацію.

Патріарх Кирило засудив росіян, які бояться мобілізації й виїжджають за межі РФ через страх померти у війні з Україною. Він заявив, що російській молоді довгі роки насаджувалися помилкові цінності.

Як зазначив глава Російської Православної церкви (РПЦ) в рамках свого сьогоднішнього виступу у Державній думі РФ, деякі росіяни потребують духовної допомоги й повчання, щоб не бояться загинути на фронті.

"Ні для кого не секрет, що на тлі часткової мобілізації деякі наші співгромадяни покинули Росію. Звичайно, цілком зрозумілий страх смерті, який вони, ймовірно, відчули. Думаю, що багато хто з них потребує духовної допомоги й повчання. Адже серед молодого покоління багато років насаджувалися і затверджувалися імпортовані ззовні хибні цінності, які сприймаються абсолютно некритично.", - сказав він.

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У цьому контексті він закликав суспільство переглянути цінності, які прищеплюються молодому поколінню, адже вітчизна вимагає від них "патріотизму".

"Ми повинні задуматися про системи виховання та освіти, які принаймні частину нашої молоді перетворюють на внутрішню еміграцію, в той час, як ситуація на Батьківщині вимагає від них, як і від усіх, розсудливості та патріотизму", - сказав він.

Втрати РФ у війні з Україною

Згідно з даними українського Генштабу, станом на ранок 26 січня ЗСУ ліквідували на фронті 123 тисяч 860 російських солдатів. При цьому за добу українські захисники знищили 780 окупантів.

Також до втрат армії РФ додалися 14 танків, 27 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 2 літаки, 2 РСЗВ та 1 вертоліт.

Нещодавно стало відомо, що російські найманці ПВК "Вагнер" зазнали величезних втрат у війні з Україною: йдеться про загибель 40 тисяч завербованих в'язнів.

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