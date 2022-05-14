Він зазначив, що зараз зусилля окупантів зосереджені на інших областях України.

Російські окупанти можуть відновити ракетні удари по західних областях України, коли війна перейде в затяжну окопну фазу.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу"Перший Західний".

Він зазначив, що ворог "не втратив інтерес" до західних областей. А відсутність в даний час ударів по цій території "говорить про те, що у нього обмежена кількість ракет, які можуть дістатися до західних регіонів України".

"На сьогоднішній день ракетні удари зосереджені в основному по півдню України, а це Одеська область, Миколаївська, і - по центральних областях України - Запорізька, Криворізький район, Дніпропетровська", - розповів Жданов.

"Противник намагається порушити нашу систему забезпечення Збройних сил. Але коли почнеться цей окопний період, про який говорив пан Резніков (затяжна фаза війни – ред.), то тоді Росія може знову повернутися в західні регіони. Їй потрібно буде заповнювати відсутність активних бойових дій на суші ось цією дистанційною війною, а саме завданням ракетних ударів", - пояснив військовий експерт.

Вас також можуть зацікавити новини: