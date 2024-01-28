Кожна вулиця міста, через яку просувалися українські військові, була з боями.

Командир штурмової роти спецпідрозділу ГУР МО Kraken із позивним "Чіча" заявив, що "втеча" росіян з Куп’янська є міфом в інформаційному просторі.

"Я був у складі першого відділення, яке переходило через міст. Коли ми тільки перейшли міст, ми на першій вулиці зустрілись з контактом. І кожна вулиця, через яку ми просувалися, була з боями. Той міф, який є в деяких інформаційних просторах, що росіяни відходили - це не так. На кожній вулиці був бій і вони мали дуже велику артпідтримку, якої в нас на жаль, не було. Вона була, але трішки менша. За допомогою наших командирів, які професійно підходять до задач і вирішення їх, ми маємо успіх, який в нас", - сказав він в інтерв’ю TСН.

За його словами, міські бої — це один з найскладніших видів боїв, тому що зір та відчуття військового повинні працювати на всі 101%.

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"Ти повинен врахувати усі моменти, з яких може початись бій – від лаю собак та тріску скла. Тому треба бути пильним", - сказав військовий.

Він також розкрив деталі форсування річки Оскіл. Військовий розповів, що тоді страх був дуже великий.

"Тому що ти розумієш, що форсувати будь-яку річку – це, напевно, найскладніша військова операція. Тому що є сторона противника і ваша. І ти розумієш, що як у випадку з Куп’янськом є один варіант заходу, і він буде контролюватися противником. Я не буду розголошувати, як саме, але ми це змогли і почали накопичувати сили, щоб просуватись вперед", - додав "Чіча".

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28 січня генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж повідомив, що ЗСУ матимуть можливість звільнити нині окуповані Росією території, якщо отримають достатню кількість сучасної зброї від країн НАТО.

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