За даними військового, росіяни просуваються у місті, займаючи основні домінуючі позиції.

Російські окупанти продовжують просуватися у Кураховому Донецької області, займаючи важливі стратегічні позиції.

Про це повідомив мер Генічеська, командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман". За його словами, останніми днями окупаційній армії вдалося взяти під контроль більшість домінуючих позицій.

"П*дари просуваються в Курахове та займають більшість домінуючих позиції. Нажаль, повна окупація Курахове - питання часу", - зазначив "Осман".

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Ситуація у Кураховому

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вирішив посилити підрозділи Сил оборони на найгарячіших напрямках Донеччини. Зокрема, прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою.

Після того, як росіяни захоплять Курахове, вони можуть зосередити всі свої сили та резерви для окупації Покровська, аби вийти в тил Торецька та Часового Яру, вважає керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

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