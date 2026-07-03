Росіяни підвищили активність на південь від Лиману: в DeepState розкрили їхні плани

Вони додали, що залишається критичною ситуація в Ямполі, де українські військові досі намагаються утримувати населений пункт.

Російські окупаційні війська підвищили активність на південь від Лиману Донецької області, адже не може нічого зробити із самим містом. Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

"Противник проводить активні штурмові дії в районі Озерного та Кривої Луки. За довгий час мав незначний успіх, але постійно несе втрати. Цілі противника вийти на рубежі населеного пункту Райгородок, щоб там закріпитися і розвивати вже свій наступ на Слов'янськ та його агломерацію. Таким чином противник намагається уникнути бойових зіткнень із Лиманом, адже всі спроби зайти в населений пункт закінчуються постійними знищеннями навіть у випадку успішного поодинокого просочування", - написали вони.

За їх словами, одночасно з цим росіяни зосередили увагу на Рай-Олександрівці, яка є одним з ключових населених пунктів для просування в напрямку Слов'янська.

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"Настуна лінія населених пунктів Миколаївка-Оріхуватка-Никонирівка є ключовою та останньою для початку битви за місто. Українські військові успішно на сьогодні відбивають атаки противника і стримують тиск, де необхідно віддати належне як бійцям, так і командирам, які в умовах обмеженого ресурсу людей стримують цю орду", - зазначили аналітики.

Вони додали, що залишається критичною ситуація в Ямполі, де українські військові досі намагаються утримувати населений пункт.

Війна в Україні - ситуація на фронті

В ніч на 3 липня підрозділи Сил оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського в окупованому Криму.

В Генштабі повідомили про удари по станції радіоелектронної боротьби в районі Артемівки (Крим) та підрозділу радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.

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