Президент вважає, що ситуація на фронті вже стабілізується.

Завдання України на полі бою у цьому році полягає в тому, аби не дати росіянам досягти успіху в їхньому наступі. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу після Саміту миру у Швейцарії.

"На Харківщині, я вважаю, ситуація зараз краща, вона стабілізувалася. Завдяки нашим воїнам. І найближчим часом, завдяки нашим партнерам, буде посилення наших воїнів, і будуть відповіді загарбникам вже на полі бою міцніші", – заявив він.

При цьому Зеленський не ризикнув прогнозувати хід бойових дій у 2025 році. За його словами, все залежатиме від двох речей – сил України на полі бою та результатів дипломатичної роботи.

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Війна в Україні: ситуація на фронті

Як писав УНІАН, Покровський напрямок залишається найскладнішим на фронті. Ситуація там напружена, ворог намагається прорвати наші оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського.

Генштаб зазначає, що на Харківському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 180 осіб вбитими та пораненими, знищено одну ББМ, дві артилерійські системи та чотири автомобілі.

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