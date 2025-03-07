Знищено ворожу вогнеметну систему та гусеничний всюдихід та інші ворожі цілі.

На Харківщині пілоти FPV-дронів вполювали російську вогнементну систему ТОС-1А "Сонцепьок" та всюдихід ДТ-30 "Вітязь". Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" у Telegram.

"Пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" вполювали на Харківщині вкрай рідкісні цілі — важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" та гусеничний всюдихід ДТ-30 "Вітязь", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що було уражено з десяток автомобілів, ліквідовано нове укриття окупантів.

В ОСУВ "Хортиця" показали відео успішної бойової роботи операторів дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" по знищенню техніки ворога та російських окупантів.

Війна в Україні: втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, OSINT-дослідник Cyrus зазначив, що російські втрати в бойовій техніці продовжують скорочуватися з місяця в місяць. Лютий у цьому плані став ще більш показовим. Оскільки російські війська не знижують тиску на фронті, зменшення втрат саме в техніці може свідчити про загальне технічне виснаження російської армії.

При цьому Cyrus скептично оцінює пояснення, що Росія може берегти і накопичувати техніку для якогось великого наступу навесні-влітку. Також вважає, що поява на полі бою віслюків і солдатів на милицях не свідчать про нарощування сил для великої контратаки.

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