Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами Стінгер, Ігла, британськими та американськими комплексами, що є на озброєнні ЗСУ.

Росія атакує Україну з повітря ракетами різних типів: переважно це "Калібр" та Х-55. Ці ракети крилаті й можуть бути різного базування.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише "Еспресо.Захід".

"Окупанти мають також чимало літаків, з яких вони завдають ударів. До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту. Два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було", - заявив він.

Також ворог атакує ракетами типу "Іскандер", але їх повітряні сили українського війська вже теж навчилися збивати.

"Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати. Хоча бачимо неодноразові випадки, коли ракети РФ падали дорогою через несправності, або потрапляли в іншу ціль. Переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до Заходу", - розповів речник.

Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами Стінгер, Ігла, британськими та американськими комплексами, що є на озброєнні ЗСУ.

"Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів. Це дуже складно, адже мають скластися умови, треба бути у вигідному розташуванні. Звісно, є шанс, що ракету знешкодять по дорозі. Втім ціль складна та малопомітна, але нас це не зупиняє, ми збиваємо", - додав речник.

Як повідомляв УНІАН, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої протиповітряної оборони.