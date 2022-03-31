Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА.

Ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої протиповітряної оборони.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на Сході країни. Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО.

"Втім, ще мінус чотири за добу 30 березня!. Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях російських окупантів", - зазначило Командування Повітряних сил.

Як писав УНІАН, командування ЗС РФ з початку збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів.

Наразі відбувається накопичення російських військ для завдання нових ударів на Донбасі.

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