Організація гуманітарних коридорів - один з елементів переговорного процесу, який триває.

З районів бойових дій вже вдалося врятувати понад 350 тисяч осіб.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні наприкінці 67-го дня війни.

"Організація гуманітарних коридорів - один з елементів переговорного процесу, який триває. Він дуже складний. Але, як би складно не було, вдалося врятувати понад 350 тисяч осіб з районів бойових дій", - повідомив Зеленський.

Раніше Зеленський повідомив, що в Маріуполі з заводу" Азовсталь "близько 100 осіб направляються на контрольовану Україною територію.

"Почалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Перша група приблизно зі 100 осіб вже направляється на підконтрольну територію. Завтра будемо зустрічати їх у Запоріжжі", - зазначив він.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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