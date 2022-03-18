Зенітні ракетні війська Повітряних Сил звітують про ураження п’ятьох літаків окупантів.

За минулу добу українські військові знищили 14 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряні Сили вчергове завдають втрат рашистським нелюдам, як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога", - сказано у повідомленні.

По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, їх типи встановлюються. Також протиповітряною обороною знищено три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт рашистів.

Тож 17 березня силами протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів:

7 літаків;

1 вертоліт;

3 БпЛА;

3 крилаті ракети.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині силами протиповітряної оборони було збито дві ракети, випущені російськими загарбниками. Водночас на Харківському напрямку нашим військовим вдалося ліквідувати ворожий безпілотник.