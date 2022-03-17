Повітряна загроза минула.

Українська протиповітряна оборона вдало відпрацювала на Дніпровщині та Харківщині.

Про це повідомляє повітряне командування Схід у себе в Facebook.

Так, на Дніпропетровщині силами протиповітряної оборони було збито дві ракети, випущені російськими загарбниками. Водночас на Харківському напрямку нашим військовим вдалося ліквідувати ворожий безпілотник.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 16 березня, Повітряні сили Збройних Сил України знищили щонайменше 10 повітряних цілей ворога: п’ять літаків, два вертольоти, один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня і декілька крилатих ракет.

Українські захисники кожен день збивають по кілька ворожих літаків. На четвертий тиждень війни ворог втратив вже третину своїх літаків. Водночас в останні дні фіксується все менше затриманих льотчиків. Це може означати, що перед вильотом їх позбавляють можливості катапультуватися, щоб врятуватися.

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