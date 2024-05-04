За словами президента, за тиждень Росія здійснила понад 380 обстрілів українських міст.

У західних партнерів є все, щоб Україна змогла захистити життя своїх людей від атак російських терористів. Про це у своєму Facebook написав президент Володимир Зеленський.

За його словами, вчасні й достатні рішення про ППО для України, вчасне постачання зброї для наших воїнів – це те, що необхідно просто зараз для захисту життя.

"Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області. Терористи здійснили понад 380 обстрілів наших міст та регіонів лише за цей тиждень. І так – кожен тиждень цієї війни", - підкреслив глава держави. Відео дня

За його словами, "щоденний свідомий російський терор проти людей, наших міст і сіл можна зупинити".

"У партнерів є всі необхідні системи, вся необхідна зброя, щоб Україна змогла захистити життя. Дякую всім лідерам і державам, які розуміють, що оперативність у постачанні та повнота реалізації домовленостей – це те, що захищає не лише українців, а й кожен народ, проти якого може бути націлений російський терор", - підкреслив Зеленський.

Західна допомога Україні - останні новини

Днями стало відомо, що Норвегія збільшує допомогу Україні на 600 мільйонів доларів. Це допоможе зміцнити лінію оборони України та її здатність захищати міста, лікарні та ключові об'єкти інфраструктури.

Також УНІАН повідомляв, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, до списку увійшли боєприпаси для танків Leopard 2.

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